Milan: Künftiger Investor will Leão-Verlängerung

Rafael Leão (22) soll auch in Zukunft das Trikot des AC Mailand tragen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat für Investcorp im Falle einer erfolgreichen Übernahme der Rossoneri die Verlängerung von Leãos 2024 auslaufendem Vertrag oberste Priorität. Das bahrainische Kreditinstitut befindet sich zurzeit in Verhandlungen mit dem derzeitigen Eigentümer und will den Portugiesen zum Mittelpunkt des Projekts machen.

Eine Verdreifachung seines derzeitigen Salärs auf 4,5 Millionen Euro soll es dem fünffachen portugiesischen Nationalspieler schmackhaft machen, bis 2026 in der Modestadt ansässig zu bleiben. Paris Saint-Germain versucht jedoch, die Pläne der Rossoneri zu durchkreuzen, lockt den Rechtsfuß mit sechs Millionen Euro Jahresgehalt. Stolze 70 Millionen Euro sollen Milan zu einem Verkauf im Sommer bewegen.