Wilshere verkündet Karriereende

Jack Wilshere hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der 30-jährige Engländer verkündet sein Karriereende auf seinem Twitter-Account. Zuletzt war der Mittelfeldspieler in Dänemark bei Aarhus GF am Ball. Davor schnürte der 34-fache englische Nationalspieler die Schuhe für den AFC Bournemouth, West Ham United und den FC Arsenal.

„Ich habe jeden Moment meiner Karriere genossen, und es war die Reise meines Lebens. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dieses Kapitel abzuschließen, aber ich habe dem Spiel noch so viel zu geben, und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt“, teilt Wilshere zum Abschluss mit. Künftig soll der Edeltechniker die U18 von Arsenal trainieren.