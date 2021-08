Möhwald: Union & Werder fast einig

Werder Bremen und Union Berlin nähern sich im Poker um die Ablöse von Kevin Möhwald (28) immer weiter an. „Das kann man so sehen“, bestätigt Frank Baumann auf Nachfrage der ‚Syker Kreiszeitung‘. Im Raum steht etwas mehr als eine Million Euro, die die Eisernen an die Weser überweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Alten Försterei soll Möhwald den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Robert Andrich (26) im Mittelfeldzentrum ersetzen. Weil der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, besteht akuter Handlungsbedarf.