Medien: Jesus will bei Arsenal bleiben

Gabriel Jesus plant offenbar keinen vorzeitigen Abschied vom FC Arsenal. Wie Fabrizio Romamo in seinem ‚Daily Briefing‘ bei ‚CaughtOffside‘ berichtet, ist der Brasilianer „wirklich auf Arsenal fokussiert und er hat nicht vor, den Verein zu verlassen“.

Die anhaltenden Wechselgerüchte liegen in der Reservistenrolle des Offensivspielers begründet. Dennoch sammelte der 27-Jährige in der laufenden Saison 29 Pflichtspieleinsätze und war an 14 Treffern direkt beteiligt. Das vermeintliche Interesse von Juventus Turin verweist der Transferinsider ins Reich der Fabeln: „Es gibt keinerlei Informationen über Gespräche oder Kontakte“, so Romano.