Neue Vorzeichen: Kompany lässt Bayern-Duo hoffen

Nun, da Vincent Kompany von Thomas Tuchel übernommen hat, sind die Voraussetzungen beim FC Bayern andere. Oder wie es so schön heißt: Die Karten werden neu gemischt. Spieler, die bereits aussortiert schienen, haben mitunter eine neue Perspektive, während manch Arrivierter womöglich in der Trainergunst zurückfällt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon jetzt zeichnen sich spannende neue Tendenzen beim Rekordmeister ab. Etwa, dass mit Flügelflitzer Bryan Zaragoza (22) und Rechtsverteidiger Sacha Boey (23) zwei vermeintliche Transferflops neue Hoffnung schöpfen können. Das Duo hatte in der zurückliegenden Rückrunde einen schweren Stand unter Thomas Tuchel, sieht nach dem Trainerwechsel laut ‚kicker‘ aber wieder Chancen auf den Durchbruch an der Säbener Straße.

Lese-Tipp

Nicht nur Kimmich: Flick will nächsten Bayern-Star

Kompanys Faible für Boey

Kompany soll Boey schon als Trainer des FC Burnley im Visier gehabt haben. Gerne hätte der neue Bayern-Coach den Franzosen auf die Insel gelotst, jetzt arbeiten beide in München zusammen. Heißt: Boey hat einen Stein im Brett. Für regelmäßige Einsätze wird der 30-Millionen-Winterzugang aber über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleiben und Bayern-Niveau nachweisen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieses ist bislang auch Zaragoza über weite Strecken schuldig geblieben, allein die Sprachbarriere machte den Spanier in den vergangenen Monaten zu einem Fremdkörper. Bayerns Sportliche Führung soll aber weiterhin Potenzial in Zaragoza sehen. Der Tempodribbler müsse unter Kompany weiter Selbstvertrauen tanken und könne dann ein echter Faktor in der Offensive werden.