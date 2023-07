Jiménez wechselt innerhalb der Premier League

Raúl Jiménez schlägt ein neues Kapitel in der englischen Premier League auf. Wie der FC Fulham mitteilt, kommt der 32-jährige Mittelstürmer von den Wolverhampton Wanderers und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach etwas mehr als sechs Millionen Euro. Für die Wolves lief Jiménez in fünf Jahren 166 Mal auf, erzielte 57 Tore und gab 24 Vorlagen. Nun will es der 102-fache mexikanische Nationalspieler in London nochmal wissen.

Lese-Tipp

Fulham steigt ein: Dreikampf um Basels Ndoye