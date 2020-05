Zorc stärkt Favre erneut

Michael Zorc hat untermauert, dass Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund nicht zur Disposition steht. Bei ‚Sky‘ sagte der BVB-Manager vor dem Spiel gegen den SC Paderborn: „Die Diskussion wird permanent von außen hereingetragen. Lucien hat eine klare Vorstellung, wie man Fußball spielen soll. Und das sieht man unserer Mannschaft auch an.“

In eine ähnliche Kerbe schlug Zorc schon nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern. Zuvor hatte sich Favre bezüglich seiner Zukunft missverständlich ausgedrückt („Ich weiß, wie es geht und werde darüber in ein paar Wochen sprechen. Ich bleibe ruhig und vertraue in mich.“)