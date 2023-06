Ex-Frankfurter Stendera nach Österreich

Marc Stendera setzt seine Karriere in Österreich fort. Bei Zweitligist SKN St. Pölten erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2025. Per Option kann das Arbeitspapier des ehemaligen Frankfurters (89 Profi-Einsätze) verlängert werden. Der Rechtsfuß kommt vom VfB Oldenburg, der hierzulande in der dritten Liga spielt.

Tino Wawra, der Sportdirektor von Pölten, sagt über den prominenten Neuzugang: „Wir sind schon richtig glücklich und unglaublich stolz, dass wir einen Spieler mit so einer Vita für unser Projekt und unsere Ziele begeistern konnten. Wenn sich Marc einmal eingelebt hat, kann er uns mit seinen Qualitäten auf ein anderes Level heben. Er hat auch neben seinen Erfolgen schon so viel erlebt in seiner Karriere, deswegen kann er auch abseits des Platzes für uns ein wichtiger Spieler werden, der dann unsere jungen Spieler nochmals besser macht.“

