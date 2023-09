Saudi- und England-Interesse an El Ghazi

Anwar El Ghazi könnte schon in Kürze bei einem neuen Verein unterzeichnen. Fabrizio Romano zufolge liegen dem vereinslosen Profi, der bis Anfang des Monats bei der PSV Eindhoven unter Vertrag stand, mehrere Anfragen vor. So sollen bereits ein Premier League-Klub und mehrere Vereine aus Saudi-Arabien beim Flügelspieler vorstellig geworden sein.

El Ghazi werde zeitnah eine Entscheidung treffen. Der 28-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Aston Villa, den FC Everton und eben Eindhoven. In 326 Einsätzen (inklusive Jugendspiele) war der Rechtsfuß an 119 Treffern direkt beteiligt (79 Tore, 40 Vorlagen).