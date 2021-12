BVB: Hohes Preisschild für Núñez

Borussia Dortmund müsste für einen Transfer von Darwin Núñez tief in die Tasche greifen. ‚Sport1‘ bringt 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer von Benfica Lissabon ins Spiel. Núñez ist einer der potenziellen Nachfolger von Erling Haaland (21) beim BVB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch sei Dortmund aber weiterhin zuversichtlich, seine Tormaschine über das Saisonende hinaus halten zu können. Für den Fall der Fälle muss Schwarz-Gelb aber natürlich vorbereitet sein – und war das auch schon im vergangenen Sommer. Schon damals beschäftigte man sich mit Núñez, ebenso wie nach FT-Informationen der FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Der 22-jährige Uruguayer erzielte in der laufenden Saison elf Tore in 17 Pflichtspielen für Benfica, sein Vertrag in Portugal ist noch bis 2025 datiert und mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro versehen. Diesen Preis wird niemand zahlen, aber selbst 50 bis 60 Millionen könnten für Dortmund zu viel sein, worauf auch ‚Sport1‘ hinweist.