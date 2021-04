FC Bayern: Lewandowski früher zurück als erwartet?

Kann Robert Lewandowski schon im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (14. April) wieder für den FC Bayern auflaufen? Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge glaubt der am Knie verletzte Toptorjäger daran, nach zwei Wochen Ausfallzeit schon wieder auf dem Platz zu stehen – und damit nur halb so lange zu fehlen, wie die Prognosen befürchten lassen.

Zweifelsohne ist einem Modellathleten wie Lewandowski, der dank seiner Fitness und Arbeitseinstellung nie längere Verletzungspausen zu überstehen hatte, eine Blitzheilung zuzutrauen. Eine Garantie, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, kann er Bayern aber freilich nicht geben.

So oder so ist sein Einsatz beim Bundesliga-Gipfel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) ausgeschlossen. Dasselbe gilt für das Hinspiel gegen PSG in der kommenden Woche (7. April). „Unser Spiel wird sich natürlich ändern“, weiß Trainer Hansi Flick. Lewandowski sei „eben ein anderer und besonderer Spieler“, der „aus nichts Tore macht“. Wie der Bayern-Coach taktisch auf den Ausfall reagiert, bleibt abzuwarten.