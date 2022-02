Fünf Kandidaten: Barça sucht neue Nummer zwei

Der Kaderumbruch beim FC Barcelona schreitet weiter voran. Laut ‚Mundo Deportivo‘ könnte sich auf der Torhüterposition etwas tun. Die Katalanen planen dem Bericht zufolge, den Brasilianer Neto (32), dessen Vertrag noch bis 2023 Gültigkeit besitzt, abzugeben und sondieren den Markt für einen neuen Ersatzmann von Stammkeeper Marc-André ter Stegen (29).

Vor allem jüngere Torhüter haben es den Scouts offenbar angetan. Illan Meslier (21) von Leeds United, Bartlomiej Dragowski (24) vom AC Florenz, Maarten Vandevoordt (19) vom KRC Genk und Alban Lafont (23) vom FC Nantes werden von der in Barcelona ansässigen Sportzeitung als potenzielle Transferziele genannt. Etwas mehr Erfahrung würde Bono (32) vom FC Sevilla mitbringen, der ebenfalls eine Rolle in den Überlegungen am Camp Nou spielen soll.