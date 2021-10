Haaland-Zukunft: Rummenigge plaudert aus dem Nähkästchen

Ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge hat durchblicken lassen, dass man bei Borussia Dortmund nicht zwangsläufig mit einem Abgang von Erling Haaland rechnet. Der ehemalige Vorstandsboss des FC Bayern schreibt in seiner ‚Bild‘-Kolumne: „Ich habe vor Kurzem mit meinem Ex-Kollegen Aki Watzke in München einen Espresso getrunken. Er sagte mir, er wäre durchaus optimistisch, dass Haaland auch in der nächsten Saison noch für Borussia Dortmund spielen wird.“

An Haaland sind alle europäischen Topklubs dran – so auch die Bayern. Eine Doppelspitze mit dem Norweger und der Münchner Tormaschine Robert Lewandowski kann sich Rummenigge aber nicht vorstellen: „Lewandowski und Haaland in einer Mannschaft – das halte ich für Unfug, das geht nicht. Schon das System würde das nicht hergeben: Der Erfolg des FC Bayern liegt seit Louis van Gaals Zeiten in einem 4-2-3-1 begründet, mit zwei Flügelstürmern und einer zentralen Spitze. Haaland und Lewandowski können in diesem System nicht zusammen agieren.“

Lewandowski ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden. Von den ständigen Gerüchten um den 21-jährigen Haaland soll der 33-jährige Pole ziemlich genervt sein und einem Wechsel im kommenden Sommer offen gegenüberstehen. Verlässt Lewandowski den FCB tatsächlich, werden die Münchner alles daran setzen, Haaland zu holen. Wahrscheinlicher ist aber wohl eine Vertragsverlängerung mit Lewandowski, den Rummenigge ohnehin noch stärker sieht: ‚„Also, wenn mir die Frage gestellt wird, welcher Stürmer aktuell der Bessere ist – Robert Lewandowski oder Erling Haaland – dann lautet meine prompte Antwort: Lewandowski.“‘