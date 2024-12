Zaragoza: Zukunft in München vorstellbar

Bryan Zaragoza und der FC Bayern München – eine Liaison, die im ersten Anlauf früh in die Brüche ging. Im Winter 2023 holten die Münchner den Mittelfeldspieler früher als geplant, doch unter Thomas Tuchel schmorte er in der Rückserie dann nur auf der Bank. Erst jüngst erhob der Berater des Spaniers deshalb schwere Vorwürfe gegen den Ex-Trainer.

Auch unter Vincent Kompany hatte Zaragoza keine Zukunft, folglich wurde er zunächst bei CA Osasuna geparkt. Dort spielte sich der offensive Dribbler wieder in den Fokus, reifte in kürzester Zeit zum spanischen Nationalspieler – zog sich dann im November aber einen Mittelfußbruch zu.

Will sich Zaragoza in München durchsetzen?

Bereits vorher wurde viel über die Zukunft des Spaniers diskutiert. Wie ‚Sky‘ nun berichtet, ist der FC Bayern weiterhin offen für einen Verkauf von Zaragoza im Sommer. Dafür sei allerdings ein Angebot nötig, das mindestens so hoch ist wie der Einkaufspreis in Höhe von 13 Millionen Euro, den die Münchner an den FC Granada im vergangenen Jahr überwiesen hatten.

Doch wie der Bezahlsender auch berichtet, kann sich Zaragoza selbst auch sehr gut vorstellen, doch noch beim FCB zu bleiben, an den er noch bis 2029 vertraglich gebunden ist. Der Spieler sehe seine Bayern-Zeit noch nicht als beendet an, heißt es bei ‚Sky‘. Interessenten soll es vor allem aus Spanien geben, Osasuna besitzt keine Kaufoption.