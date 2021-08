Dreikampf um Locatelli auf der Zielgeraden

Die Zukunft von Manuel Locatelli soll sich in den nächsten Tagen entscheiden. Im Gespräch mit ‚Sky Italia‘ kündigt Sassuolo-Geschäftsführer Giovanni Carnevali ein nächstes Treffen mit Juventus Turin an: „Am Freitag werden wir mit Juve sprechen. Es ist nicht sicher, dass wir uns einigen werden, aber wir werden es in den nächsten Tagen tun. Die Zeit wird knapp.“

Die Alte Dame liegt im Werben um den 23-jährigen Mittelfeldspieler vorne. Doch Carnevali bestätigt, dass ebenfalls noch „Gespräche mit Arsenal und einem anderen englischen Verein“ stattfinden. Zuletzt hieß es, auch der FC Liverpool sei an Locatelli dran ist. Der Italiener selbst favorisiert dem Vernehmen nach einen Wechsel zu Juve.