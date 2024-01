„Wollte etwas anderes erleben“: Rekordmann Kane zieht Bayern-Bilanz

Nach einem guten halben Jahr blickt Harry Kane auf seine ersten Monate beim FC Bayern zurück. Das Resümee des englischen Toptorjägers fällt wie erwartet äußerst positiv aus. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Kane im Interview mit dem ‚kicker‘, „es war mein erster Transfer nach einer wirklich langen Zeit bei Tottenham, daher wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt.“

„Jetzt aber“, führt der 30-Jährige aus, „bin ich total glücklich, wie ich mich in München und im Team eingelebt habe. Alles in allem hätte ich mir keinen besseren Start vorstellen können.“ Seiner Heimat England trauert er nicht nach: „Ich bin keiner, der viel vermisst. Ich bin jemand, der weitermacht und nach vorne schaut und nicht zu sehr in die Vergangenheit.“

Dem Transfer nach München – 100 Millionen Euro Ablöse schwer – ging ein zäher Transferpoker voraus. „Mein Vertrag lief noch ein Jahr, ich wusste also, dass die Möglichkeit eines Wechsels bestand, “ so Kane über die Umstände im vergangenen Sommer, „es ging nur darum, ein Gespräch mit dem Vorsitzenden von Tottenham (Daniel Levy, Anm. d. Red.) zu führen.“

„Eine wirklich gute Option“

Wie viele Gespräche wiederum die Bayern-Bosse im Rahmen des Kane-Pokers führen mussten, ist nicht überliefert. Die Beharrlichkeit zahlte sich jedenfalls aus – auch, weil der Wunschtürmer selbst schnell überzeugt war. Kane: „Bayern war ein Klub, der sehr präsent war für mich. Als ich mir die Mannschaft genauer angesehen habe, dachte ich, das könnte eine gute Option für mich sein.“

Ob er auch einem anderen englischen Topklub hätte wechseln können? „Im Fußball kann man nie nie sagen, weil sich viele Dinge ändern können.“ Bayern aber sei von Anfang an „eine wirklich gute Option“ gewesen. Kane betont: „Ich wollte etwas anderes erleben, ich wollte den europäischen Fußball kennenlernen.“ Jetzt geht der 100-Millionen-Mann in der Bundesliga auf Torejagd. Und wie: 22 Hinrunden-Treffer sind neuer Bundesliga-Rekord.