EM: Ortega auf Deutschlands Nachrücker-Liste

Dass Bundesliga-Aufsteiger und Außenseiter Arminia Bielefeld am morgigen Samstag in Stuttgart (15:30 Uhr) die Chance hat, aus eigener Kraft die Klasse zu halten, liegt insbesondere am Schlussmann. Stefan Ortega, auf der Linie und im Spielaufbau gleichsam stark, ist zweifellos eine der Entdeckungen der Saison.

Das hat man auch beim DFB registriert und so darf sich Ortega sogar noch leise Hoffnungen auf die EM machen. Zwar steht der Kader schon fest – Manuel Neuer, Bernd Leno und Kevin Trapp bilden das Torhüter-Gespann –, doch Ortega ist als erster Nachrücker vorgesehen, falls einer der drei ausfällt. Das berichten ‚kicker‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend.

Bayern-Interesse

Offen ist unterdessen die Zukunft des 28-Jährigen. Sein Vertrag auf der Alm läuft 2022 aus. Dass er im Abstiegsfall bleibt, ist angesichts seiner Top-Leistungen kaum vorstellbar. Längst sind größere Klubs aufmerksam geworden. Sogar der FC Bayern soll Ortega als potenziellen Neuer-Backup auf dem Schirm haben. Auch im Ausland gibt es Interesse.