Brentford holt ersten Sommer-Neuzugang

Der FC Brentford stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Als ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit holen die Bees den Brasilianer Igor Thiago vom FC Brügge an Bord. Der 22-Jährige unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben einen Schlüsselspieler für eine Schlüsselposition verpflichtet. Thiago ist ein sehr spannender Stürmer, der in unsere Mannschaft passt. Er ist fleißig und ein sehr guter Pressingspieler. Er ist auch körperlich präsent, sehr gut im Strafraum und kann die Mannschaftsteile miteinander verbinden“, freut sich Trainer Thomas Frank über Thiago, der in der laufenden Spielzeit starke 26 Treffer in bislang 40 Einsätzen erzielt hat.