Sané-Poker: Bayern nimmt Rücksicht auf City

Leroy Sané möchte in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln. Dass dies noch keine endgültige Garantie für einen Transfer ist, weiß man auch in München. Guter Dinge sind Karl-Heinz Rummenigge und Co. aber allemal – wohl wissend, dass die bisher als Angebot hinterlegten 40 Millionen Euro nicht ausreichen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen fordert Txiki Begiristain – seines Zeichens Sportdirektor von Manchester – 80 Millionen. Die Diskrepanz beträgt also noch 100 Prozent in relativen Zahlen. Das ist eine Menge und darum setzt der FC Bayern offenbar eher auf unterschwelligen Druck.

Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, „sind die Münchner Bosse deshalb aktuell sehr daran interessiert, ein gutes Verhältnis zur City-Spitze zu pflegen und auf öffentliche Äußerungen über Sané zu verzichten.“ Dies deckt sich mit FT-Infos, dass man bei den Bayern daraus gelernt hat, wie allergisch City vor rund einem Jahr reagierte, als mehrere Bayern-Bosse das Interesse an Sané öffentlich zum Ausdruck brachten.

FT-Meinung