Auf der Suche nach mehr Stabilität im Mittelfeld hat Borussia Dortmund Ezechiel Banzuzi als Ziel ausgemacht. Der BVB bemüht sich dem Vernehmen nach intensiv um den 20-jährigen Achter von OH Leuven. Ein erstes Angebot über zehn Millionen soll jedoch von den Belgiern abgelehnt worden sein.

Ein Jahr vor Vertragsende fordert der Erstligist mindestens 15 Millionen Euro Ablöse. Banzuzi selbst möchte in der kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und in eine der Top5-Ligen wechseln, wie er im Interview mit dem niederländischen Ableger von ‚ESPN‘ erklärt: „Wenn alles gut läuft, werde ich im Sommer gehen.“

Mehrere Interessenten

Wo seine fußballerische Zukunft liegt, habe er noch nicht entschieden. Er wisse jedoch von dem großen Interesse an seiner Person. Angesprochen auf das BVB-Angebot zeigt sich Banzuzi begeistert, möchte sich aber nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist natürlich ein großartiger Verein und ich freue mich über das Interesse, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Aktuell sondiert der 1,91 Meter große Mittelfeldspieler mit seinem Berater die Optionen: „Es gibt natürlich noch andere interessierte Vereine. Ich spreche aktuell mit einem und die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Es ist kein Verein aus den Niederlanden.“

BVB muss sich beeilen

Laut der ‚Bild‘ handelt es sich bei diesem Interessenten um den VfB Stuttgart. Dort soll vor allem Trainer Sebastian Hoeneß ein großer Befürworter des fünfmaligen U21-Nationalspielers sein. Bei den Schwaben soll Banzuzi dem gesetzten Duo Atakan Karazor (28) und Angelo Stiller (23) auf der Sechs Druck machen.

Falls der BVB noch dazwischenfunken möchte, müssen sich die Bosse um Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl also beeilen. Neben den beiden Bundesligisten buhlen dem Vernehmen nach Vereine aus Frankreich und Portugal um Banzuzi. Im Winter versuchten es West Ham United und die AS Monaco vergeblich.