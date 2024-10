Barça plant erneute Fati-Leihe

Ansu Fati könnte den FC Barcelona im Wintertransferfenster erneut verlassen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat Barça dem 21-Jährigen die Möglichkeit angeboten, den Klub im Januar auf Leihbasis bis Saisonende zu verlassen, um andernorts Spielpraxis zu sammeln.

Im Kader von Hansi Flick spielt Fati nur eine untergeordnete Rolle. In der Liga wartet der quirlige Außenspieler noch auf einen Einsatz, in der Champions League wurde er zweimal eingewechselt. Bereits in der vergangenen Saison war das einstige Supertalent verliehen. Das Engagement bei Brighton & Hove Albion brachte jedoch nicht den erhofften Leistungssprung (zwei Tore in 19 Spielen).