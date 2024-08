Enthüllt: Das Ablöse-Angebot für Coman

Wenn Kingsley Coman dem Wechsel nach Saudi-Arabien zustimmt, winkt dem FC Bayern eine schicke Ablöse. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt die Offerte von Al Hilal bei rund 40 Millionen Euro.

Bislang zögert Coman, dem Wechsel zuzustimmen. Laut ‚Sky‘ und ‚Bild‘ geht die Tendenz eher in Richtung Verbleib in München. Dort verdient Coman noch bis 2027 stolze 17 Millionen Euro pro Jahr.

Die Bayern sind nicht zuletzt deshalb sehr offen für einen Verkauf und haben die Offerte von Al Hilal längst angenommen. Sportvorstand Max Eberl betonte aber bereits: „Er wird am Sonntag im Kader stehen, wenn er noch da ist. Er hat einen Vertrag bei uns. Aber das Transferfenster ist in anderen Ligen ja noch ein paar Tage geöffnet.“

Saudische Klubs dürfen noch bis Montag neue Spieler registrieren. In Europas Topligen schließt das Fenster am heutigen Freitag. Dass noch eine Offerte etwa aus England für Coman in München eintrudelt, ist unwahrscheinlich.