HSV: Vertragsgespräche mit Dompé verschoben

Der Hamburger SV hat die ursprünglich für Anfang Dezember angesetzte Gesprächsrunde über eine Vertragsverlängerung mit Jean-Luc Dompé aufgeschoben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich beide Parteien darauf geeinigt, die Verhandlungen fortzusetzen, sobald die Trainerfrage bei den Rothosen geklärt ist. Bei dem Termin soll über das Gehalt und die Vertragslänge diskutiert werden. Der aktuelle Vertrag des Franzosen läuft zum Ende der Saison aus.

Unter Trainer Steffen Baumgart war Dompé Teilzeitkraft und musste sich häufig mit der Rolle als Edeljoker zufriedengeben. Der vorläufige Interimstrainer Merlin Polzin beorderte den 29-Jährigen gegen den Karlsruher SC wieder in die Startelf, was dieser ihm mit zwei Toren und einer Vorlage dankte. Insgesamt steht der Linksaußen in der 2. Bundesliga nun bei fünf Toren und drei Vorlagen.