BVB: Neue Chance für Malen

Donyell Malen darf sich kurz vor der Winterpause nochmal beweisen. Beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund beim FC Augsburg (15:30 Uhr) steht der Niederländer etwas überraschend in der Startelf.

Das war in der Bundesliga zuletzt am 11. November beim 1:2 in Stuttgart der Fall. Seither wechselte Malen bereits die Beratungsagentur. Ihm wird ein Wechselwunsch für das Wintertransferfenster nachgesagt.