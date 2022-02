Asensio: Angebot im Sommer

Real Madrid will Marco Asensio halten. Wie die ‚as‘ berichtet, soll dem Offensivspieler im Sommer ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt werden. Das aktuelle Arbeitspapier läuft 2023 aus.

Asensio spielt eine starke Saison und stand in den vergangenen Wochen wieder häufiger in der Startelf der Königlichen. In 28 Pflichtspielen gelangen ihm neun Treffer. Der 26-Jährige steht einer Verlängerung bei Real positiv gegenüber. Zuletzt sagte er: „Ich plane nicht, Madrid zu verlassen. Das erste Jahr nach der Verletzung war schwieriger und es ist nicht leicht, die Physis, das Selbstvertrauen und die Leistung wiederzuerlangen. Aber ich wusste, dass ich mein Potenzial im zweiten Jahr wieder ausschöpfen kann, wenn ich hart arbeite und dranbleibe.“