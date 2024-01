Werner gibt Spurs-Debüt im Old Trafford

Timo Werner steht bei seinem ersten Spiel für Tottenham Hotspur gleich in der Startelf. Am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) treten die Spurs bei Manchester United an und wollen ihren Platz in der Spitzengruppe der Premier League verteidigen.

Werner war zu Wochenbeginn von RB Leipzig nach London verliehen worden. Tottenham hat zudem eine Kaufoption für den 27-jährigen Angreifer, der mit einer starken Leihe seine Chance auf die Teilnahme an der Heim-EM mit der DFB-Elf aufrechterhalten will.