Medien: Knauff vor endgültigem BVB-Abschied

Eintracht Frankfurt hat offenbar gute Karten, Leihspieler Ansgar Knauff über die Saison hinaus an Bord zu halten. Nach Informationen der ‚Bild‘ tauschte sich Knauff kürzlich mit Verantwortlichen von Borussia Dortmund aus, wo sein Vertrag nur noch bis 2024 läuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB habe Knauff nicht die gewünschte Perspektive aufgezeigt, eine Rückkehr nach Dortmund scheint für den 21-jährigen Außenbahnspieler somit klar die B-Lösung zu sein. Die ‚Bild‘ nennt fünf Millionen Euro als mögliche Ablösesumme für einen dauerhaften Eintracht-Transfer.

Lese-Tipp

Viermal Rijkhoff: BVB-Talent schießt sich für Bundesliga warm

Interesse an Knauff sollen zuletzt auch Vereine aus England signalisiert haben, heiß sei die Spur auf die Insel aber nicht. In Frankfurt dagegen ist man bemüht, den deutschen U21-Nationalspieler festzuverpflichten. Und die Chancen stehen gut. Es geht nun nur noch um die Ablöse, so die ‚Bild‘.