Benfica verpflichtet Yaremchuk

Benfica Lissabon hat sich mit Ukraines EM-Star Roman Yaremchuk verstärkt. Der 1,91 Meter große Mittelstürmer kommt vom belgischen Klub KAA Gent und unterschreibt in Lissabon bis 2026. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 17 Millionen Euro, wobei Gent nach wie vor 25 Prozent der Transferrechte am 25-Jährigen hält.

Bei der vergangenen Europameisterschaft gelangen Yaremchuk für die Ukraine zwei Treffer in fünf Partien. Das Aus im Viertelfinale gegen England (1:4) konnte auch der hochgewachsene Angreifer nicht verhindern. In Gent empfahl er sich mit 61 Treffern in 152 Partien.