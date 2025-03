1. FC Köln: Maina soll trotz Eklat verlängern

Linton Maina hat beim 1. FC Köln für mächtig Ärger gesorgt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, war der Angreifer am 27. Februar Karneval feiern, obwohl sich das Team das Versprechen gegeben hatte, angesichts des wichtigen Spiels beim Karlsruher SC (0:1) zwei Tage später die Füße stillzuhalten. Mehr noch: Maina verletzte sich in besagter Partie am Sprunggelenk und fällt nun wochenlang aus.

Der 25-Jährige hat sich dem Bericht zufolge mittlerweile beim Team entschuldigt, sorgte mit seinem Vorgehen aber für große interne Unruhe. Trotzdem soll Maina nach wie vor seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern. Zu wichtig ist der schnelle Rechtsfuß für den Zweitliga-Zweiten. Seine Bilanz in der bisherigen Saison: 28 Pflichtspiele, fünf Tore, zwölf Assists.