Darko Churlinov sieht seine Zukunft beim VfB Stuttgart. Entsprechend verlässt der 19-Jährige den 1. FC Köln in Richtung Cannstatt. Letzte Formalien seien in Klärung. Churlinov trainiert ab Dienstagvormittag mit einer Gastspielgenehmigung beim Zweitligisten mit. Im Anschluss winkt ein Vierjahresvertrag.

Köln hätte den Linksaußen gerne im Verein gehalten. Schon im Sommer hatte man Churlinov ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Der Nordmazedonier lehnte dieses aber ab und pochte auf seinen Wechsel nach Stuttgart, der nun über die Bühne geht.

Sechs Tore und zwei Assists gelangen Churlinov in der laufenden Saison in der Regionalliga. Beim VfB will der Youngster nun vermehrt Profiluft schnuppern.