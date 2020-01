Jadon Sancho will Borussia Dortmund die Treue halten – jedoch nur bis zum Sommer. Laut ‚Sky‘ ist „ein Transfer im Januar ausgeschlossen“. Für den Sommer stehen Europas Spitzenklubs jedoch bereits Schlange. Der Bezahlsender nennt mit den Manchester-Klubs City und United, dem FC Barcelona, Real Madrid sowie Paris St. Germain die üblichen Verdächtigen. Darüber hinaus wurde Sancho auch schon mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga kommt für den 19-jährigen Flügelstürmer hingegen offenbar nicht infrage. Der FC Bayern, der laut eines englischen Medienberichts Interesse an Sancho zeigt, wäre somit aus dem Rennen. Ohnehin war von BVB-Seite zuletzt mehrfach zu vernehmen, keinen Leistungsträger mehr in Richtung München ziehen lassen zu wollen.

Durch einen Sancho-Verkauf im Sommer winkt Schwarz-Gelb ein warmer Geldregen. Nach einem Durchhänger zu Mitte der Hinrunde dreht der Rechtsfuß zuletzt wieder auf. Nach 24 Pflichtspielen stehen herausragende 25 Scorerpunkte für den Teenager zu Buche. Hält er diese Quote, könnte es schon bald zu einem Wettbieten kommen. ‚Sky‘ zufolge will Sancho spätestens im Mai Klarheit über seine Zukunft. Anschließend steht für den englischen Nationalspieler die EM an.