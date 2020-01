Mindestens bis zum kommenden Sommer müssen Borussia Dortmund und der FC Bayern sich noch gedulden. Wie englische Medien bereits mehrfach berichteten, will Birmingham City Jude Bellingham auch trotz der finanziellen Schieflage im Winter nicht abgeben. Hat er doch trotz seiner 16 Jahre beim Zweitligisten bereits einen Stammplatz inne – und allemal das Zeug dazu, sich auch bei den beiden deutschen Topklubs durchzusetzen.

Jüngster Birmingham-Profi

Dass der Youngster Anfang August mit 16 Jahren und 38 Tagen im EFL Cup gegen den FC Portsmouth sein Profidebüt feiern durfte, kommt nicht von ungefähr. Die Spielweise des Teenagers begeistert die Fans im St. Andrew’s Stadium sowie die Experten gleichermaßen.

Grundlage dafür ist seine große physische Reife, die für einen Spieler seines Alters sicher außergewöhnlich ist. Mit seiner Körpergröße von 1,80 Meter kann er auch in der ruppigen zweiten englischen Liga bestehen und Akzente setzen.

Herausragende Technik

Besonders auffallend ist jedoch seine technische Klasse. Bellingham interpretiert seine etatmäßige Position auf der Acht überaus offensiv und schaltet sich dank seiner Antrittsschnelligkeit gepaart mit einer herausragenden Ballführung immer wieder ins Angriffsspiel der Blues ein.

Aber auch die weiteren Anforderungen an einen spielstarken Mittelfeldakteur erfüllt das in der Nähe von Birmingham geborene Talent. So gehört die Ballbehauptung ebenfalls zu seinem Repertoire wie die Spielverlagerung. Auch für die Ecken zeichnet sich Bellingham schon regelmäßig verantwortlich.

Bayern & Dortmund vorne mit dabei

Den beiden deutschen Topklubs ist mit Bellingham ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Und wenn man den englischen Medien Glauben schenken mag, sind die beiden Bundesligisten den Konkurrenten wie dem FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United und FC Barcelona schon einen Schritt voraus, da man bereits Kontakt zu Birmingham aufgenommen hat.