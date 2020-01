Ibrahima Konaté (20) und Willi Orban (27) fallen noch eine Weile aus, Stefan Ilsanker (30) würde gerne zu Eintracht Frankfurt wechseln: RB Leipzig gehen im Abwehrzentrum die Alternativen aus, sodass die Sachsen nun noch einmal auf dem Wintertransfermarkt aktiv werden wollen.

Dem ‚kicker‘ zufolge verhandelt der Bundesliga-Spitzenreiter derzeit mit dem SC Freiburg über einen Transfer von Robin Koch (23). Der deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) darf den Breisgau für rund 20 Millionen Euro Ablöse sofort verlassen, heißt es.

In Leipzig winkt Koch ein Vertrag bis 2024 und die Aussicht auf Einsätze in der Champions League. Der gelernte Innenverteidiger ist auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Sein Vertrag in Freiburg ist nur noch bis 2021 datiert. Zuletzt warb auch Benfica Lissabon um den gebürtigen Kaiserslauterer.