Gegen den 1. FC Köln durfte Paco Alcácer zumindest wieder auf der Bank platznehmen. Zum Einsatz kam der 26-jährige Spanier allerdings nicht. Stattdessen wurde in der 65. Minute Erling Haaland eingewechselt, der im Anschluss mit zwei Treffern endgültig den Deckel draufmachte (5:1). Alcácer scheint in Dortmund keine Zukunft mehr zu haben. Und blickt mit Spannung in seine alte Heimat.

Dort verhandelt derzeit der FC Valencia mit dem FC Barcelona über einen Wechsel von Rodrigo. Barça will den 28-jährigen Stürmer als Suárez-Vertretung ins Camp Nou lotsen und hofft darauf, dass der Deal im Laufe des heutigen Dienstags eingetütet wird. Mit am Verhandlungstisch sitzt neben Valencia-Präsident Anil Murthy auch Star-Berater Jorge Mendes.

Sollte Rodrigo nach Barcelona wechseln, wäre der Weg für die Valencia-Rückkehr von Alcácer frei. Wie der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, haben sich die Fledermäuse mit dem BVB-Stürmer bereits auf einen Vertrag geeinigt. Demnach sei die Vertragslänge und das Gehalt längst ausgehandelt.

Alcácer stammt aus der Valencia-Jugend und kam für den sechsmaligen spanischen Meister zu 124 Pflichtspieleinsätzen, ehe ihn der Weg selbst nach Barcelona geführt hat. 30 Millionen Euro konnte sein Ausbildungsverein damals an Ablöse einstreichen. Für Rodrigo fordert Valencia nun offenbar das Doppelte.

FT-Meinung: Nicht nur Alcácer hofft darauf, dass der Rodrigo-Deal möglichst zeitnah über die Bühne geht. Auch die Borussia würde den unzufriedenen Profi wohl gerne noch aus dem Kader streichen. Sollte Rodrigo tatsächlich den Weg nach Barcelona einschlagen, würde Valencia auch über das notwendige Kleingeld verfügen. Für Alcácer soll der BVB rund 35 Millionen Euro fordern.