Bei allem berechtigen Lob will man Hansi Flick beim FC Bayern keinen Freifahrtschein für die kommende Saison ausstellen. „Wir haben ihm jetzt das Vertrauen bis zum Ende der Saison ausgesprochen und wenn die Saison zu Ende ist, dann wird analysiert. Dann wird sich der Vorstand hinsetzen“, stellt Präsident Herbert Hainer bei ‚Sport1‘ klar.

Dies sei auch unabhängig davon, welchen Verlauf die weitere Saison nimmt. Hainer erläutert: „Wir werden jetzt die Saison abwarten, uns dann mit Hansi Flick zusammensetzen und dann werden wir auch eine Entscheidung treffen.“

Flick steht für die Trendwende

Unübersehbar ist, welch positive Entwicklung vonstatten geht und womöglich noch gar nicht abgeschlossen ist. Mit durchschnittlich 3,4 erzielten Treffern pro Partie unter Flick stellen die Bayern die beste Offensive der europäischen Topligen.

„Ich finde, dass Hansi Flick wirklich eine hervorragende Arbeit macht“, schwärmt Hainer, „es ist ja nicht nur, dass wir gewinnen, sondern auch die Art und Weise, wie wir gewinnen. Vieles ist Hansi Flick zuzuschreiben. Wir spielen aggressiv, sehr attraktiv und mit deutlich höherem Pressing.“

Am Sonntag treffen die Bayern nun zunächst einmal auf Meisterschaftskonkurrent RB Leipzig. „Ich freue mich unheimlich auf das Spiel, weil die beiden Topmannschaften zusammenkommen. Wir sind nur einen Punkt auseinander, es wird also ein interessantes und wichtiges Spiel am Sonntag“, so Hainer – wohl wissend, dass der Ausgang dieses Gipfeltreffens einen nicht unerheblichen Einfluss auf Flicks Zukunft haben könnte.