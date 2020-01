Bei Borussia Mönchengladbach macht man sich keine Sorgen, dass Marcus Thuram frühzeitig wieder die Segel streichen könnte. Auf Nachfrage des ‚Express‘, ob man bei dem Franzosen im Falle eines hohen Angebots das Heft des Handelns in der Hand habe, antwortet Max Eberl mit einem „ja“.

Eine Ausstiegsklausel existiert demnach nicht. Eberl hat also offenbar bei der Verpflichtung des Angreifers richtig gut verhandelt. Denn auch die neun Millionen Euro, die im Sommer an den französischen Absteiger EA Guingamp flossen, sind gemessen an den Fähigkeiten und dem Entwicklungspotenzial des Rechtsfußes keine große Summe.

Interesse an Thuram signalisiert nach FT-Informationen Borussia Dortmund. Wie unsere Redaktion erfuhr, kontaktierte Trainer Lucien Favre jüngst persönlich einen Mittelsmann, um Informationen über den Stürmer einzuholen. Konkrete Schritte liegen aber noch in der Zukunft. Und selbst dann wäre die Borussia vom Niederrhein gut gerüstet.