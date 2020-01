Lukas Klostermann könnte ein heißes Thema auf dem Sommertransfermarkt werden. Am Montag berichtete die ‚Bild‘ bereits vom Interesse des FC Bayern am deutschen Nationalspieler, zuvor hatte die ‚Mundo Deportivo‘ den 23-jährigen Rechtsverteidiger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Und nun erweist sich allem Anschein nach auch Borussia Dortmund als ernsthafter Anwärter auf eine Verpflichtung im Sommer. Laut ‚Sky‘ denkt der BVB über Klostermann nach, da man Leihgabe Achraf Hakimi (21) unweigerlich wieder zu Real Madrid ziehen lassen muss.

Was wird aus Piszczek?

Zudem ist noch nicht klar, ob Rechtsverteidiger-Urgestein Lukasz Piszczek (34) seine Karriere fortsetzt. Der Vertrag des Polen läuft aus, als Dauer-Spieler kommt Piszczek ohnehin nicht mehr in Frage. Anders als Klostermann, der bei RB Leipzig in der laufenden Spielzeit erst zwei Spiele verpasste.

Entsprechend will der Bundesliga-Tabellenführer Klostermann an sich binden. Bislang ziert sich der flexible Abwehrmann aber, seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier zu setzen. Klostermanns aktueller Vertrag ist nur noch bis 2021 datiert. Verlängert er nicht, könnte RB im Sommer letztmals eine ordentliche Ablöse kassieren.