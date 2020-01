Besser hätte das Jahr für den FC Bayern nicht starten können. Mit Sechs Punkten und einer Torbilanz von 9:0 hat der Rekordmeister eindrucksvoll zur Aufholjagd auf RB Leipzig geblasen. Die ersten Punkte haben die Sachsen bereits am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt liegen gelassen. Aktuell beträgt der Abstand einen mageren Punkt. Dennoch fahnden die Bayern noch nach Verstärkung.

Wie die französische Fußballzeitung ‚France Football‘ berichtet, sind die Bayern auf Thomas Lemar aufmerksam geworden. Der Franzose spielt bei Atlético Madrid keine sonderlich große Rolle mehr. Zwar kam der Angreifer in der laufenden Saison zu 21 Pflichtspieleinsätzen, über die volle Distanz durfte er aber nur ein einziges Mal auf dem Platz stehen. Tore oder Vorlagen sucht man in der diesjährigen Bilanz vergebens.

Lemar ist in München kein Unbekannter. Bereits vor dessen Wechsel von der AS Monaco nach Madrid hatten sich die Bayern mit dem Weltmeister beschäftigt. Schlussendlich legten die Colchoneros aber amtliche 70 Millionen Euro auf den Tisch und der 24-Jährige heuerte in der spanischen Hauptstadt an.

England-Trio mit im Rennen

Eineinhalb Jahre später könnte die Ablöse immer noch das Problem sein. Denn Atletí will kein allzu großes Transferminus bilanzieren und fordert aktuell 60 Millionen Euro. Eine Summe, die die Bayern mit Sicherheit im Januar nicht bezahlen werden. Und auch die drei englischen Vereine FC Chelsea, FC Arsenal und Tottenham Hotspur wird die Summe wohl angesichts Lemars Formtief abschrecken.

FT-Meinung: Hasan Salihamidzic will im Winter bestenfalls gar kein Geld ausgeben, um im kommenden Sommer auf große Shoppingtour gehen zu können. Dementsprechend würde allenfalls wie bei Odriozola ein Leihgeschäft infrage kommen. Aber auch da wäre zweifelhaft, ob Lemar in seiner momentanen Verfassung dem Rekordmeister helfen kann.