Sollte Thomas Lemar Atlético Madrid verlassen, scheint ein Wechsel nach London derzeit am wahrscheinlichsten. Laut dem ‚Telegraph‘ interessiert sich nun auch der FC Chelsea für den Flügelflitzer der Rojiblancos. Plan der Blues sei zunächst eine Leihe bis Saisonende, bevor im Sommer ein Angriff auf Borussia Dortmunds Jadon Sancho erfolgen soll.

Chelsea ist nach Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal, von dessen Interesse unsere Partnerseite Foot Mercato erfuhr, der dritte Londoner Klub im Rennen um Lemar. Bislang erwies sich der Aufenthalt des Weltmeisters in Madrid als glücklos. In der laufenden Saison konnte Lemar noch nicht einen Scorerpunkt sammeln und nur deren neun in 64 Pflichtspielen für Atlético insgesamt.