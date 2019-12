Für Benito Raman läuft es derzeit wie am Schnürchen. Während der FC Schalke weiterhin im Dunstkreis der Tabellenspitze rangiert, kommt der Angreifer immer besser in Fahrt. Mit seinem Siegtreffer gegen Eintracht Frankfurt (1:0) am Sonntag stellte der 25-Jährige sogar einen Schalker Rekord ein. In den vergangenen vier Bundesligaspielen traf Raman jeweils einmal, das schaffte zuletzt Klaas-Jan Huntelaar im Jahr 2012.

Hinter dem Neuzugang liegen ereignisreiche Monate. Raman hatte sich Anfang August am linken Sprunggelenk verletzt, war aber dann zum Bundesligastart in Mönchengladbach (0:0) wieder einsatzbereit. Auch die nächsten beiden Spiele bestritt der Belgier von Beginn an.

Darüber hinaus debütierte er Anfang September in der belgischen Nationalmannschaft. Wie sich später herausstellte, spielte Raman aber seit Saisonbeginn unter Schmerzen. Raman habe sich zur Verfügung gestellt, „weil es personell eng war“, räumte Trainer David Wagner später ein.

Nach der Verletzung voll durchgestartet

Nach der Zwangspause musste Raman lange auf seinen nächsten Einsatz warten. Im DFB-Pokal gegen Armina Bielefeld (3:2) feierte er als Mittelstürmer nach sechs Wochen sein Comeback – und traf prompt doppelt für die Königsblauen. Seither stand Raman in sechs Bundesligaspielen in der Startelf und trug sich zuletzt viermal in die Torschützenliste ein.

Wenn es für den vielseitigen Angreifer, der auch auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen kann, so weitergeht, wird er vielleicht sogar seinen ganz persönlichen Tor-Rekord brechen können. Zehn Saisontreffer erzielte er in der vergangenen Spielzeit für die Fortuna.

An den VfL Wolfsburg, gegen den Raman am Mittwochabend (20:30 Uhr) antreten wird, hat der Belgier aber bislang keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison verlor er mit der Fortuna beide Spiele gegen die Wölfe. Für Raman wird es Zeit, diese Bilanz aufzupolieren.