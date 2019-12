Der FC Bayern honoriert die positive Entwicklung von Adrian Fein und verlängert den Vertrag des Mittelfeldspielers bis 2023. Das vermeldet der Rekordmeister offiziell auf seiner Homepage.

„Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. Bundesliga viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch große Fortschritte in seiner Entwicklung machen“, freut sich Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic, „wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden.“

„Ich bin in München geboren und habe beim FC Bayern viele Jahre meiner Jugend verbracht“, kommentiert Fein den Deal, „umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt die Chance bekommen habe, meinen Vertrag zu verlängern. Die Zeit beim Hamburger SV ist sehr wichtig für mich. Ich kann Spielpraxis sammeln und mich weiterentwickeln.“

In der laufenden Saison spielt der 20-Jährige auf Leihbasis beim Hamburger SV, wo er aus dem Stand zu einer festen Größe geworden ist (20 Pflichtspiele, ein Tor, vier Vorlagen). Zuvor konnte Fein bereits während seiner Leihe bei Jahn Regensburg überzeugen. Nun machen die Müchner Nägel mit Köpfen.