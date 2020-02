Shon Weissman liebäugelt mit dem nächsten Karriereschritt. Bereits in diesem Winter boten sich Möglichkeiten – die waren dem Mittelstürmer des Wolfsberger AC aber nicht attraktiv genug: „Aus Spanien gab’s Anfragen. Aber das hat mich nicht wahnsinnig interessiert“, erzählt Weissman der ‚Krone‘.

Erst vor der laufenden Saison war der Israeli (vier Länderspiele) von Maccabi Haifa ablösefrei nach Österreich gewechselt. Die beeindruckende Bilanz seitdem: 24 Tore und drei Assists in 26 Pflichtspieleinsätzen.

„Ein Wechsel zu Dortmund – das wär was“

Die ambitionierten Ziele des 23-Jährigen: Mit Wolfsberg, aktuell Tabellenvierter, in den Europapokal einziehen und früher oder später zu einem Topklub wechseln. „Dafür werde ich alles tun“, kündigt Weissman an. Mit einem Augenzwinkern ergänzt der Rechtsfuß: „Und dann ein Wechsel zu Dortmund, im Sturm gemeinsam mit Haaland – das wär was.“

Haaland ging den Schritt aus Österreich zum BVB im Winter, empfahl sich zuvor mit einer noch beeindruckenderen Quote als Weissman (29 Tore, sieben Assists in 27 Spielen) und führt diese in Deutschland (acht Tore in vier Spielen) nahtlos weiter.

Setzt auch Weissman seinen Lauf fort, ist Träumen durchaus erlaubt. Denn im schwarz-gelben Sturm wird nach dem Abgang von Paco Alcácer wohl weiter Platz frei: Dass Reservist Mario Götze seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird, ist unwahrscheinlich. Und auch Haaland wird vermutlich nicht ewig im Ruhrpott bleiben. Weissman hat sich positioniert – mit Toren und Worten.