Manuel Neuer hat sich zur Verpflichtung von Alexander Nübel geäußert. Der 33-jährige Kapitän des FC Bayern sagte bei einer Medienrunde im Trainingslager in Katar: „Es ist eine Entscheidung des Vereins im Hinblick auf die nächsten Jahre. Er ist ein guter Torwart. Alexander Nübel ist ein Top-Torwart, dem irgendwann die Zukunft gehört.“

Neuer verweist aber auch auf die aktuelle Besetzung im Bayern-Tor. „Wir haben hier bei uns sehr gute Torhüter. Den Sven Ulreich, der seine Sache sehr gut gemacht hat, wenn er mich vertreten hat“, so die Nummer eins. Nübel kommt im Sommer ablösefrei von Schalke 04 an die Isar. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Auch Neuer soll nach Wunsch der Bayern zeitnah ein neues Arbeitspapier unterzeichnen und um zwei Jahre bis 2023 verlängern. „Die Voraussetzungen bestimme ich natürlich“, unterstreicht der viermalige Welttorhüter selbstbewusst, „wobei ich keinen Zeitdruck habe. Die Faktoren, die mir wichtig sind, habe ich angedeutet für die Zukunft“.

„Unerheblich“

Die Nübel-Verpflichtung sei für seine Entscheidungsfindung „unerheblich“, sagt Neuer, der nicht bereit ist, freiwillig auf Einsatzzeit zu verzichten: „Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen.“ Gleichzeitig obliege diese Entscheidung dem Trainer. Dem Vernehmen nach macht Neuer seine Zukunft auch davon abhängig, wer die Bayern in der kommenden Saison coachen wird.

Auf den derzeitigen Coach Hansi Flick hält der Routinier große Stücke. „Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Hansi Flick zusammenzuarbeiten“, beteuert Neuer, der präzisiert: „Für mich ist es sehr wichtig, wie der Weg mit Hansi Flick weitergeht. Die Kommunikation in der Mannschaft ist super. Wir müssen versuchen, in der Rückrunde so weiterzumachen.“