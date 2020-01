Die TSG Hoffenheim verstärkt ihre Offensive. Vom FC Sevilla wechselt Stürmer Munas Dabbur in den Kraichgau und unterschreibt bis 2024, das vermelden die Hoffenheimer nun offiziell. Dem Vernehmen nach kostet der Israeli eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro.

„Munas ist ein klasse Stürmer – agil, reaktionsschnell, mit präzisem Timing, guter Technik und gefährlichem Abschluss“, charakterisiert TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen, den europaweit bekannten und begehrten Offensivspieler, „darüber hinaus ist er ein starker Typ und spricht hervorragend deutsch, was eine schnelle Integration sicher erleichtern wird.“

„Ich freue mich sehr, dass der Transfer zur TSG geklappt hat. Hoffenheim ist ein spannendes Team in einer der stärksten Ligen der Welt“, sagt der 27 Jahre alte Rechtsfuß, „ich habe Hoffenheim in den vergangenen Jahren als einen Klub wahrgenommen, in dem sich Fußballer hervorragend weiterentwickelt haben, und verspüre große Lust, meinen Teil zu der Erfolgsgeschichte dieses Klubs beizutragen.“

Belfodil auf dem Sprung?

Dabbur ist vermutlich als Ersatz für Ishak Belfodil eingeplant. Der Algerier hatte die TSG für den Umgang mit seiner Kreuzband-Verletzung scharf attackiert und schwere Vorwürfe gegen seinen Arbeitgeber erhoben. Er dürfte nun keine Zukunft mehr im Kraichgau haben.

Mit Belfodils Nachfolger Dabbur wechselt ein Angreifer mit ausgeprägten Tor-Instinkt nach Hoffenheim: Bei seiner vorletzten Station RB Salzburg, das zuletzt ebenfalls um ihn buhlte, traf er 72 Mal in 128 Spielen. Von Sevilla wurde er nur in der Europa League umfangreich eingesetzt und kam auch dort auf eine gute Quote (sechs Spiele, drei Tore, zwei Assists).