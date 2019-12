Wo landet Jean-Clair Todibo? Der junge Innenverteidiger des FC Barcelona war vor einigen Wochen ein ganz heißer Kandidat bei Bayer Leverkusen, dann schien allerdings der AC Mailand an der Werkself vorbeigezogen zu sein. Nach FT-Infos steht inzwischen fest, dass Todibo für die Rückrunde verliehen werden soll.

Wie FT außerdem erfuhr, haben sich zwei weitere deutsche Klubs in das Rennen um den 20-Jährigen eingeklinkt. Neben Bayer haben Schalke 04 und Hertha BSC bei den Katalanen angefragt. Dasselbe gilt für Milan, den FC Watford, den FC Southampton und die AS Monaco. Welcher dieser sieben Klubs den Zuschlag erhält, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Vor allem Schalke hat Bedarf

Vor allem das Schalker Interesse ergibt Sinn, schließlich sind mit Salif Sané und Benjamin Stambouli die beiden Stamm-Innenverteidiger der Königsblauen verletzt. Zuletzt musste bereits Linksverteidiger Bastian Oczipka in der Zentrale aushelfen. Die derzeit umtriebige Hertha ist auf dem ersten Blick besser bestückt, jedoch kann Todibo auch auf der Sechs spielen – dort, wo die Berliner dringend nachbessern wollen.

So ist nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass Todibo zur Rückrunde in der Bundesliga auflaufen wird. Der Abnehmer wird sich allerdings damit zufriedengeben müssen, ihn definitiv nur ausleihen zu können. Grundsätzlich traut Barça seinem Juwel noch viel zu und will den Zugriff behalten.