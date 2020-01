Álvaro Odriozola steht vor dem Wechsel zum FC Bayern. Künftig soll der 24-Jährige die rechte Abwehrseite beim Rekordmeister beackern. Odriozola kommt auf Leihbasis von Real Madrid. Dort war er Teilzeitkraft. Doch was ist der Defensivmann eigentlich für ein Spieler?

Odriozola stammt aus der Hafenstadt San Sebastián, wo er das Fußball-Handwerk beim ortsansässigen Real Sociedad erlernte. Bei den Blau-Weißen, bekannt für ihre hervorragende Nachwuchsförderung, arbeitete sich Odriozola durch die Altersklassen, bis er es vor zwei Jahren endlich zu den Profis schaffte. Mit 21 gelang ihm dies vergleichsweise spät.

Emsiger Vorlagen-Sammler

Daraus lässt sich schon herleiten, dass der 1,76-Mann keiner dieser Wunderknaben à la Ansu Fati oder Kai Havertz war, denen das Profi-Dasein durch pures Talent geradezu entgegenfliegt. Odriozolas größte Pluspunkte sind Laufbereitschaft und Dynamik. Er ist ein klassischer offensiver Außenverteidiger, der steil angespielt werden und gute Hereingaben liefern kann.

Mit diesen Eigenschaften deutete der vierfache spanische Nationalspieler nach seinem 30-Millionen-Transfer zu Real immer wieder an, dass er auch den Königlichen wichtigen Input liefern kann. 2018/19 verbuchte Odriozola in 22 Pflichtspielen satte neun Vorlagen. Andererseits offenbarte er defensiv immer wieder Lücken, was ihn daran hinderte, am Platzhirsch Dani Carvajal vorbeizuziehen.

Odriozolas Standing hat sich in dieser Saison unter Zinedine Zidane nochmals verschlechtert. Der Franzose ist bekannt dafür, auf altbewährte Kräfte wie Carvajal zu setzen. Gegen den Ex-Leverkusener sieht dessen Vertreter nun überhaupt kein Land mehr – nach Pflichtspielen steht es in der laufenden Spielzeit 24:5 für Carvajal.

Ein Deal ohne Risiko

Doch so ist das im Winter: Einen wie Carvajal lassen die Topteams zur Saison-Halbzeit nicht ziehen, einen wie Odriozola schon eher. Dessen Leihe könnte eine stimmige Lösung für Bayern sein. Der baskische Dauerläufer hat das Rüstzeug, um in der Bundesliga zu überzeugen – gelingt ihm dies nicht, geht es im Sommer eben zurück nach Spanien. Ein Deal ohne Risiko.