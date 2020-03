Ronaldo & Dybala motzen über Mittelfeld

Bei Juventus Turin wirkt die Champions League-Pleite gegen Olympique Lyon nach. ‚RMC‘ veröffentlichte nun ein Video, das Cristiano Ronaldo (35) und Paulo Dybala (26) im Zwiegespräch in der Halbzeitpause zeigt – mit brisantem Wortlaut: „Das Mittelfeld unterstützt uns nicht, wir sind allein da vorne“, schimpft Ronaldo. Dybala bemängelt, dass die Mittelfeldspieler „nicht einmal die zweiten Bälle holen“. Das ging an die Adresse von Miralem Pjanic, Adrien Rabiot und Rodrigo Bentancur.

Günes hält nichts von ausländischen Spielern

Zu einem zweifelhaften Pauschalurteil kommt Senol Günes, Nationaltrainer der Türkei. „Ich bin gegen Transfers von ausländischen Spielern“, stellt der 67-Jährige gegenüber ‚Gazete Futbol‘ klar, „sobald die türkischen Mannschaften ein gewisses Level erreicht haben, begnügen sich die Funktionäre nicht mehr mit einfachen ausländischen Spielern, sondern wollen Marken verpflichten. Diese Spieler werden toll empfangen und dann mit vielen Problemen wieder weggeschickt.“ Klarer Fall für den Türkei-Coach: „Für die meisten Punktverluste in unserem Land sind ausländische Spieler verantwortlich.“

„Battle of the Germans“ in Südafrika

Mit Ernst Middendorp (61, Kaizer Chiefs) und Joe Zinnbauer (49, Orlando Pirates) haben zwei deutsche Trainer ihr Glück in Südafrika gefunden. Sowohl der Jahrhundertcoach von Arminia Bielefeld als auch der ehemalige HSV-Kurzzeittrainer spielen mit ihren Teams ganz oben mit in der ABSA Premiership. So fieberte ganz Südafrika dem gestrigen „Battle of the Germans“ („Die Schlacht der Deutschen“) entgegen. Middendorps Kaizer Chiefs behielten knapp mit 1:0 die Oberhand und bauten ihre Tabellenführung (48 Punkte) aus. Zinnbauers Pirates rangieren auf Rang drei (39 Punkte).