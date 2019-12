1.FC Köln - Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr, Sky)

Tabellarisch alles andere als ein Top-Spiel, für die beiden Traditionsklubs aber absolut wegweisend. Die akut abstiegsgefährdeten Teams aus Köln und Bremen wollen sich jeweils mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Der Trend spricht dabei klar für den FC (zwei Siege binnen fünf Tagen). Bremen verlor seine vergangenen drei Partien allesamt.

FC Liverpool - Flamengo Rio de Janeiro (Samstag, 18:30 Uhr, DAZN)

Fernab des Ligaalltags kämpfen Champions League-Sieger FC Liverpool und Copa Libertadores-Gewinner Flamengo Rio de Janeiro um den Status als beste Mannschaft der Welt. Im Finale der Klub-WM in Katar kann Jürgen Klopp seinen dritten Titel mit den Reds einheimsen. Gegen die Brasilianer dürfte der Star-Trainer seine erste Garde auf das Feld schicken.

Manchester City – Leicester City (Samstag, 18:30 Uhr, Sky)

Der Dritte empfängt den Zweiten: In der Premier League kommt es zum ultimativen Verfolgerduell. Manchester City braucht dringend einen Sieg, will es noch eine Restchance auf die Titelverteidigung wahren. Liverpool hat schon jetzt 14 Punkte Vorsprung. Das Überraschungsteam aus Leicester übertrifft die Erwartungen ohnehin und kann befreit aufspielen.

Tottenham Hotspur – FC Chelsea (Sonntag, 17:30 Uhr, Sky)

Und auch der Fünfte und Vierte treffen in England im direkten Duell aufeinander. José Mourinho empfängt mit Chelsea dabei seine alte Liebe und mit Frank Lampard gewissermaßen seinen Ziehsohn. Bayerns Champions-League-Achtelfinalgegner befindet sich in einer kleinen Formkrise, während die Spurs zuletzt gut drauf waren und nun mit einem Sieg an Chelsea vorbeiziehen können.

Real Madrid – Athletic Bilbao (Sonntag, 21 Uhr, DAZN)

Beim 0:0 im Clásico am Mittwoch war Real das bessere Team, nun gilt es, diese Form auch im Alltag zu bestätigen. Bilbao hat sich nach einem starken Saisonstart mittlerweile auf Platz sieben eingependelt und fährt naturgemäß als krasser Außenseiter in die Hauptstadt.