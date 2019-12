Real Madrid positioniert sich offenbar im Rennen um Eduardo Camavinga von Stade Rennes. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, haben die Königlichen bereits das Umfeld des Spielers über ihr konkretes Interesse unterrichtet. Nachdem man einst eine Verpflichtung von Kylian Mbappé verpennte, will man diesmal bei einem französischen Supertalent schnell genug sein.

Der 17-jährige Camavinga ist einer der spannendsten Spieler der Ligue 1, am vergangenen Sonntag erzielte der Mittelfeldspieler beim 1:0-Sieg in Lyon sein erstes Profitor. Sein Kontrakt in Rennes ist noch bis 2022 datiert. Französischen Profiklubs ist es untersagt, minderjährige Spieler länger als drei Jahre vertraglich an sich zu binden.

Real ist im Werben um Camavinga natürlich nicht allein. Das unübersehbare Talent des Linksfußes ist auch allen anderen europäischen Topklubs längst aufgefallen. Die ‚L’Équipe‘ nennt neben dem FC Barcelona, Manchester City und Paris St. Germain auch den FC Bayern als potenziellen Käufer. Wie teuer ein Camavinga-Transfer wäre, ist noch nicht absehbar. Ein Wettbieten würde den Preis in die Höhe treiben.