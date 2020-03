Der FC Arsenal zittert vor einem erneuten Verpassen der Champions League. „Der Schaden, wenn der Verein in der dritten Saison hintereinander nicht in der Champions League spielt, ist wirklich groß“, stellt Trainer Mikel Arteta gegenüber Medienvertretern klar. Derzeit belegen die Gunners nur Rang zehn in England, acht Punkte hinter den Champions League-Plätzen.

Arteta weiter: „Finanziell sind die Auswirkungen enorm, da die Struktur dieses Vereins für die Champions League ausgelegt ist. Ein oder zwei Jahre lang kann man das aushalten, aber dann muss man anfangen, Entscheidungen zu treffen.“ In der Saison 2018/19 musste Arsenal bereits einen Verlust von über 30 Millionen Euro hinnehmen. Es deutet also vieles darauf hin, dass die Londoner im Sommer Gehalt sparen und Spieler verkaufen müssen.